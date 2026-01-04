Амурский губернатор сообщил о кончине легендарного строителя БАМа

Бригадир строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ), Герой соцтруда, почетный житель Амурской области Иван Варшавский скончался на 88-м году жизни. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Василий Орлов.

Глава региона назвал уход Варшавского «большой потерей» и рассказал, что лично знал покойного.

«Настоящий бамовец, человек дела, с которым всегда было интересно и важно поговорить. Каждый раз меня поражала его мудрость, сила духа и та искренняя, горячая любовь к своей Тынде, к БАМу, ко всей нашей Амурской области», — поделился воспоминаниями чиновник.

Орлов выразил соболезнования близким, друзьям и всем знавшим Варшавского.

8 июля 1974 года после постановления «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» началась одна из величайших строек коммунизма. Идея проложить такую железную дорогу появилась еще в царской России, реализовать ее начали заключенные БАМлага, а продолжили комсомольцы-добровольцы. Масштабный проект породил немало загадочных легенд, «Газета.Ru» рассказала о самых интересных.

Ранее в Петербурге ушла из жизни 104-летняя блокадница и тиктокерша.