Житель Красноармейка Владимир Головня сумел на автомобиле увернуться от двух беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, украинские военные нападают на гражданские автомобили, применяя дроны. Он рассказал, как во время поездки в магазин, спускаясь с Дмитровского моста, на его машину, в которой находилось пять человек, летел дрон. Мужчина отметил, что все машины начали тормозить, а он «дал газу» и ударил дрон.

«Все машины тормозят, а я газу дал, бью этот дрон: мина отлетает и крутится. Я проскочил, за мной другой дрон гонится: я под деревом тормознул, он как-то в дереве застрял», — рассказал Головня.

17 января генерал-майор Владимир Попов рассказал, что российские войска при помощи миномета «Тюльпан» уничтожили скрытый командный пункт украинской армии в окрестностях Купянска Харьковской области.

По его Попова, речь идет о командном пункте батальонного или армейского уровня, дислоцированном в непосредственной близости от линии фронта — примерно в 25-30 километрах от передовой.

Ранее стало известно, что ВСУ усиливают позиции в Харьковской области наемниками из Колумбии.