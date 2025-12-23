Алкоголизм, хищения и равнодушие к любой подготовке процветают в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук в своем Telegram-канале.

По его словам, в армии страны срочно необходимо провести реформы.

До этого секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Украины Роман Костенко заявил о росте дезертирства в стране. По его словам, около 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, а число уклонистов в стране исчисляется миллионами.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. В августе этого года молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Ранее СБУ сообщила о бегстве уклонистов из Украины в Европу по газовой трубе.