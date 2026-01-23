Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Украинки отказываются от службы в ВСУ из-за сексуальных домогательств

РИА Новости: украинки боятся идти на службу в ВСУ из-за угрозы домогательств
Alina Smutko/Reuters

Украинские женщины боятся идти на службу в ВСУ из-за угрозы домогательств со стороны сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявления украинских общественных организаций в соцсетях.

«Отсутствие действенного механизма, с которым можно себя чувствовать защищенной, — один из барьеров для женщин, размышляющих о поступлении на военную службу», — говорится в публикации одного из общественных движений.

При этом отмечается, что «механизм защиты» нужен не только женщинам в ВСУ, но и мужчинам, поскольку они также не застрахованы от сексуального насилия со стороны сослуживцев.

О том, что украинские женщины-военнослужащие сталкиваются с домогательствами со стороны сослуживцев в ВСУ также сообщало польское издание Do Rzeczy. Одна из украинок, которая служит медиком, пожаловалась, что никогда не сталкивалась с подобным раньше и не была готова к тому, что ее «могут лапать, унижать и говорить, что ты должна быть чьей-то женщиной только потому, что ты здесь». Другая украинская военнослужащая рассказала, что ей пришлось «подчиниться» сослуживцу, потому что она опасалась, что тот ее покалечит.

Ранее СМИ сообщили о начале подготовки к мобилизации женщин на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27689869_rnd_2",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+