Украинки отказываются от службы в ВСУ из-за сексуальных домогательств

Украинские женщины боятся идти на службу в ВСУ из-за угрозы домогательств со стороны сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявления украинских общественных организаций в соцсетях.

«Отсутствие действенного механизма, с которым можно себя чувствовать защищенной, — один из барьеров для женщин, размышляющих о поступлении на военную службу», — говорится в публикации одного из общественных движений.

При этом отмечается, что «механизм защиты» нужен не только женщинам в ВСУ, но и мужчинам, поскольку они также не застрахованы от сексуального насилия со стороны сослуживцев.

О том, что украинские женщины-военнослужащие сталкиваются с домогательствами со стороны сослуживцев в ВСУ также сообщало польское издание Do Rzeczy. Одна из украинок, которая служит медиком, пожаловалась, что никогда не сталкивалась с подобным раньше и не была готова к тому, что ее «могут лапать, унижать и говорить, что ты должна быть чьей-то женщиной только потому, что ты здесь». Другая украинская военнослужащая рассказала, что ей пришлось «подчиниться» сослуживцу, потому что она опасалась, что тот ее покалечит.

Ранее СМИ сообщили о начале подготовки к мобилизации женщин на Украине.