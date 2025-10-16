В США рассказали, сможет ли Россия сбить Tomahawk

Российские военные смогут сбить американские крылатые ракеты Tomahawk силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт.

«Tomahawk могут быть перехвачены — и будут перехвачены — российскими средствами ПВО. Это не просто домыслы. Это было убедительно продемонстрировано более 25 лет назад», — поделился Вайхерт.

Он уточнил, что за 25 лет «противовоздушная оборона Кремля только усовершенствовалась». Также Вайхерт добавил, что ракеты Tomahawk сбивала даже сербская армия. В 1999 году сербские военные использовали сочетание радиолокационного слежения, зенитных ракет, артиллерии и радиоэлектронных средств.

Вайхерт считает, что ракету Tomahawk можно сбить даже устаревшими системами С-125 «Нева», 2К12 «Куб» и С-75.

16 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине для ударов по России.

Сикорский опроверг высказанные российской стороной опасения, что поставки американских крылатых ракет на Украину будут излишней провокацией. По его мнению, Tomahawk можно использовать для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Ранее Путин заявил об усилении ПВО РФ в ответ на возможные поставки Tomahawk Украине.