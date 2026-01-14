Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

«Не поможет»: военный эксперт о призывах Зеленского передать Украине ПВО

Военный эксперт Шаландин: Украине не помогут западные средства ПВО
Petros Karadjias/Reuters

Военный эксперт, офицер запаса Олег Шаландин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал обращение украинского лидера Владимира Зеленского к европейским странам с призывом передать Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО).

Собеседник издания напомнил, что новейшую российскую ракету «Орешник» практически невозможно засечь, поскольку она входит в плотные слои атмосферы на огромной скорости.

«А сбить ее невозможно тем более. Поэтому все средства ПВО, которые просит Зеленский, — это для отвода глаз. Они все прекрасно понимают, что сбить ее невозможно ни хваленым Patriot, ни чем-то из того, что имеется на вооружении у стран Европы», — сказал Шаландин.

В январе Зеленский обратился к европейским лидерам с настоятельной просьбой предоставить Украине резервные ракеты для систем ПВО.

Политик также призвал партнеров к новым финансовым вкладам в рамках американской программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), позволяющей странам-участницам приобретать вооружение для Киева из американских арсеналов.

Ранее WSJ сообщила о создании передовой ракеты Киева по советским технологиям.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27619921_rnd_6",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Нейропузырь. 3 причины, почему рынок ИИ должен рухнуть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+