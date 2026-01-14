«Не поможет»: военный эксперт о призывах Зеленского передать Украине ПВО

Военный эксперт, офицер запаса Олег Шаландин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал обращение украинского лидера Владимира Зеленского к европейским странам с призывом передать Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО).

Собеседник издания напомнил, что новейшую российскую ракету «Орешник» практически невозможно засечь, поскольку она входит в плотные слои атмосферы на огромной скорости.

«А сбить ее невозможно тем более. Поэтому все средства ПВО, которые просит Зеленский, — это для отвода глаз. Они все прекрасно понимают, что сбить ее невозможно ни хваленым Patriot, ни чем-то из того, что имеется на вооружении у стран Европы», — сказал Шаландин.

В январе Зеленский обратился к европейским лидерам с настоятельной просьбой предоставить Украине резервные ракеты для систем ПВО.

Политик также призвал партнеров к новым финансовым вкладам в рамках американской программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), позволяющей странам-участницам приобретать вооружение для Киева из американских арсеналов.

Ранее WSJ сообщила о создании передовой ракеты Киева по советским технологиям.