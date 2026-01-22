«Лежа на полу»: российский срочник заявил о подписании контракта после истязаний

В Свердловской области проводят проверку после появления информации о том, что срочников могли силой заставлять подписывать контракты с Минобороны РФ. В ситуации разбирается местный депутат Анастасия Борисова, сообщил портал 74.ru.

Утверждается, что солдат срочной службы могли заставлять подписывать контракты в поезде — по дороге к местам прохождения службы. Издание назвало имена двух срочников, к которым могли применять физическое и психологическое насилие. Это рядовые Иван Морозов и Семен Сергеев. По информации журналистов, Морозов заявил, что его принудили подписать контракт после издевательств и изнурения физическими упражнениями. По его словам, за каждый отказ, его заставляли приседать и скручивали руки.

«Я, не выдержав физического насилия, подписал контракт лежа на полу», — рассказал срочник.

В публикации говорится, что суммарно под давлением контракт могли подписать несколько десятков человек. В ситуации разбирается Анастасия Борисова, которая уже направила обращение в военную прокуратуру.

«Факт применения насилия и угроз для получения подписи делает такой контракт юридически ничтожным, а действия должностных лиц — уголовно наказуемыми», — заявила депутат.

Ранее в Калининградской области контрактник сбежал из части после издевательств командиров.