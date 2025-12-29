В Минобороны РФ подчеркнули, что срочников не направляли на СВО

В пункты дислокации подразделений ВС РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы страны и другие войска и воинские формирования призвано и направлено 135 тыс. человек. Большинство из них зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В первые из них были направлены 680 человек, а в спортивные роты — 240 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта.

В ведомстве добавили, что россияне, выслужившие отведенные им сроки военной службы, были уволены и направлены к местам проживания.

Ранее Путин подписал указ о призыве на военные сборы запасников.