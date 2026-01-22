СБУ подтвердила удар по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз»

Служба безопасности Украины официально подтвердила нанесение удара по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае, произошедшего накануне. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В службе отметили, что в результате проведенной операции повреждены технологические трубопроводные системы, расположенные на причалах. Кроме того, зафиксированы повреждения ряда резервуаров, содержащих вакуумный газойль и мазут.

Накануне глава Краснодарского края сообщил о массированой атаке дронов на порт Тамань, что привело к пожару на терминалах, предназначенных для хранения нефтепродуктов. В результате удара два сотрудника предприятия получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще несколько человек пострадали.

В ночь на 21 января дронами были атакованы Краснодарский край и Республика Адыгея. Пострадали не менее 11 человек, среди госпитализированных двое детей. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию Афипского нефтезавода. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Краснодарском крае обломки БПЛА повредили ЛЭП.