Лукашенко: белорусские врачи хорошо показали себя в лечении раненых бойцов СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения научным и научно-педагогическим работникам дипломов доктора наук и аттестатов профессора, что был намерен задействовать белорусских медиков в специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил помощь врачей из республики в ходе обменов военнопленными между Россией и Украиной, сообщает агентство БелТА.

По словам главы государства, когда началась спецоперация, он был сторонником того, чтобы белорусских медиков — и не только военных — «окунуть в ту реальность, которая там происходит». Он отметил, что эта «реальность порой жуткая».

Политик также заявил о заслугах белорусских врачей, которые помогали раненым во время обменов военнопленными между РФ и Украиной.

«Когда начались эти обмены, особенно мы направляли на юг страны — в районные больницы и гомельскую больницу», — сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что тогда требовал от главы минздрава Белоруссии, чтобы «больше наши врачи видели, что происходит».

Кроме того, президент подчеркнул, белорусские врачи хорошо показали себя в лечении самых сложных пациентов. По его словам, медики из республики «всех спасли».

«Тем более, у некоторых заражения были уже очень серьезные, без рук, без ног люди», — добавил глава государства.

17 декабря 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российские военные врачи спасают более 90% раненых в ходе боевых действий.

Ранее российский медик обманул ВСУ и спас десять раненых бойцов ВС РФ.