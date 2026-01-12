В России сообщили о сроках первого полета истребителя Су-75

«Известия»: российский истребитель Су-75 отправится в первый полет в 2026 году

Новый российский самолет-истребитель пятого поколения Су-75 (Checkmate) может отправиться в свой первый полет в 2026 году. Об этом сообщает газета «Известия».

Впервые самолет был представлен в виде макета на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в августе 2021 года. Сейчас он готовится к началу испытаний и должен прийти на cмену МиГ-29. А на мировом рынке вооружений эти истребители будут конкурировать с любыми самолетами поколений 4++ класса, американскими F-16 и не только.

Отмечается, что Checkmate имеет хороший экспортный потенциал. Он малозаметной, маневренной, скоростной, подходит как для воздушного боя, так и для выполнения ударных миссий.

Однодвигательный реактивный самолет-истребитель в России создают впервые. В СССР такого класса самолетами были МиГ-21 и МиГ-23, которые выпускались тысячами экземпляров и длительное время составляли основу фронтовой истребительной авиации советских военно-воздушных сил, говорится в статье.

Ранее «Ростех» завершил поставки истребителей Су-35.