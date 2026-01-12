Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026

В России сообщили о сроках первого полета истребителя Су-75

«Известия»: российский истребитель Су-75 отправится в первый полет в 2026 году
Tatyana Makeyeva/Reuters

Новый российский самолет-истребитель пятого поколения Су-75 (Checkmate) может отправиться в свой первый полет в 2026 году. Об этом сообщает газета «Известия».

Впервые самолет был представлен в виде макета на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в августе 2021 года. Сейчас он готовится к началу испытаний и должен прийти на cмену МиГ-29. А на мировом рынке вооружений эти истребители будут конкурировать с любыми самолетами поколений 4++ класса, американскими F-16 и не только.

Отмечается, что Checkmate имеет хороший экспортный потенциал. Он малозаметной, маневренной, скоростной, подходит как для воздушного боя, так и для выполнения ударных миссий.

Однодвигательный реактивный самолет-истребитель в России создают впервые. В СССР такого класса самолетами были МиГ-21 и МиГ-23, которые выпускались тысячами экземпляров и длительное время составляли основу фронтовой истребительной авиации советских военно-воздушных сил, говорится в статье.

Ранее «Ростех» завершил поставки истребителей Су-35.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27599611_rnd_9",
    "video_id": "record::0140fd0e-fa37-46af-b404-516c73e26d05"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+