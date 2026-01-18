Размер шрифта
Стало известно о подрыве ВСУ моста в попытках замедлить ВС РФ на одном участке фронта

Кимаковский: ВСУ подорвали мост, чтобы остановить продвижение ВС РФ к Запорожью
Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали мост, чтобы замедлить продвижение российских военных в направлении населенного пункта Приморское в Запорожской области. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, российская группировка войск «Днепр» активно движется в сторону Приморского, где планируется осуществить захват подразделений ВСУ. Чтобы не допустить этого украинские военные, как сообщил Кимаковский, подорвали мост в районе Речного и Григорьевки. Он уточнил, что именно в этом месте для ВС России «открывается простор» и «крайние высоты», которые разделяют российские войска от находящегося под контролем Киева города Запорожье.

15 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска продолжают высокими темпами продвигаться в глубину обороны Украины в регионе. По его словам, река Конка — последняя естественная преграда, которая отделяет ВС России от города Запорожье.

В этот же день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил, что группировка российских войск «Днепр» наступает в направлении Запорожья.

Ранее в России заявили, что штурм Запорожья может начаться летом 2026 года.

