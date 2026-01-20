ВВС Дании полностью вывели из эксплуатации истребители F-16

Военно-воздушные силы (ВВС) Дании завершили вывод из эксплуатации истребителей F-16. Об этом сообщило издание The War Zone (TWZ).

Из материала следует, что Дания стала последним оператором НАТО, который отказался от дальнейшего использования этих воздушных судов. Копенгаген намерен передать выведенные из эксплуатации истребители Киеву и Буэнос-Айресу.

15 января телеканал TVP World со ссылкой на заместителя министра обороны Польши Павла Залевского сообщил, что руководство страны планирует передать Украине до девяти своих истребителей МиГ-29. По данным журналистов, Варшава уже приняла решение и ведет обсуждение деталей с Киевом.

Как рассказал чиновник, на Украине поддержали предложение о передаче воздушных судов. В настоящее время логистика и технические детали находятся на стадии доработки. Ожидается, что первая партия будет состоять из «менее 10 самолетов».

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своих социальных сетях написал, что королевство передаст Украине истребители Gripen только в случае достижения мирного соглашения с Россией.

