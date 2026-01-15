Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

На Западе сообщили о новой тактике ВС России

Interia: тактика ВС РФ с применением БЭК усложнит положение ВСУ
Wikimedia Commons

Новая тактика Вооруженных сил (ВС) России с использованием безэкипажных катеров (БЭК) «Сириус-82» в дельте реки Днепр может сильно затруднить положение украинских войск. Об этом сообщает польское издание Interia.

Уточняется, что российские подразделения начали минирование Днепра с помощью БЭК «Сириус-82». Это существенно затруднит действия ВСУ, которые пытаются осуществлять десантные операции.

По данным издания, в украинской армии таких аппаратов «еще никто не видел».

Накануне стало известно, что ВС России в зоне СВО начали применять при штурмах новую тактику, которая получила название «воздушный конвой».

Суть тактики заключается в том, что идущие в атаку отряды пехоты с воздуха прикрывает связка беспилотников, состоящая из дрона-разведчика и дрона-перехватчика. В этой паре БПЛА-разведчик отвечает за обнаружение беспилотников противника, а БПЛА-перехватчик — за их уничтожение.

Ранее в России заявили, что штурм Запорожья может начаться летом 2026 года.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27629821_rnd_9",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+