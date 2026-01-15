На Западе сообщили о новой тактике ВС России

Новая тактика Вооруженных сил (ВС) России с использованием безэкипажных катеров (БЭК) «Сириус-82» в дельте реки Днепр может сильно затруднить положение украинских войск. Об этом сообщает польское издание Interia.

Уточняется, что российские подразделения начали минирование Днепра с помощью БЭК «Сириус-82». Это существенно затруднит действия ВСУ, которые пытаются осуществлять десантные операции.

По данным издания, в украинской армии таких аппаратов «еще никто не видел».

Накануне стало известно, что ВС России в зоне СВО начали применять при штурмах новую тактику, которая получила название «воздушный конвой».

Суть тактики заключается в том, что идущие в атаку отряды пехоты с воздуха прикрывает связка беспилотников, состоящая из дрона-разведчика и дрона-перехватчика. В этой паре БПЛА-разведчик отвечает за обнаружение беспилотников противника, а БПЛА-перехватчик — за их уничтожение.

Ранее в России заявили, что штурм Запорожья может начаться летом 2026 года.