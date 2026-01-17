Инфраструктурный объект в Одесской области получил повреждения

В Одесской области после прилетов произошел пожар на объекте энергетики

Объект энергетической инфраструктуры в Одесской области получил повреждения в результате прилетов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава государственной администрации региона Олег Кипер.

По его словам, на объекте произошел пожар.

«Продолжается ликвидация последствий», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что в настоящее время объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения в Одесской области работают в штатном режиме.

Как написало украинское издание «Страна.ua», жители административного центра региона продолжают перекрывать улицы в знак протеста против отключения света. В материале подчеркивается, что некоторые дома обесточены уже несколько суток. Между участниками акций и водителями, которые не могут проехать по заблокированным улицам, происходят конфликты.

На этой неделе на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Министр энергетики страны Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной раде заявил, что в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Киеве, где блэкаут продолжается уже несколько дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве на неопределенное время ограничили использование наружного освещения.