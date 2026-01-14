Зеленский назвал приоритеты нового министра обороны Украины

Зеленский: одной из задач нового министра обороны Украины Федорова станет ПВО

Главными задачами нового министра обороны Украины Михаила Федорова станут усиление ПВО, технологический прорыв на поле боя и системные изменения в работе военкоматов. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, будут приняты конкретные решения для скорейшего усиления защиты неба. Второй приоритет — координация с военными для технологического усиления с целью остановить продвижение российских войск, включая оперативный аудит финансирования оборонной сферы и увеличение денежного обеспечения военнослужащих на передовой.

«Главное – защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно скорее… Отдельно работаем с поставками дронов – Министерство обороны Украины должно внедрить базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта», — заявил Зеленский.

Третьим ключевым направлением станет реформа системы мобилизации. Зеленский пообещал масштабные изменения, которые должны обеспечить баланс между нуждами фронта и экономики.

14 января Верховная рада Украины назначила Федорова на должность министра обороны Украины.

За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 277 народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову, руководившему министерством цифровой трансформации, возглавить минобороны страны 2 января. По словам Зеленского, министр «глубоко занимается вопросами «линии дронов» и очень результативно работает в цифровизации государственных услуг».

Ранее глава Службы безопасности Украины написал заявление об отставке.