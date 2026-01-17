Под Белгородом мужчина ранен при взрыве БПЛА

При взрыве БПЛА в белгородском селе Таврово был ранен местный житель. Об этом написал на канале в Max губернатор Вячеслав Гладков.

Чиновник сообщил, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения лица и плеча. Скорая госпитализировала его в белгородскую больницу №2.

По словам главы области, при атаке был также поврежден автомобиль.

До этого над Белгородом и Белгородским округом отработала система противовоздушной обороны, были уничтожены воздушные цели. При этом никто не пострадал.

В ночь на 17 января во всей Белгородской области объявлялась опасность атаки БПЛА, а днем в регионе действовала ракетная опасность. Власти призвали жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала об отбое тревоги.

