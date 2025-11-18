Митрополит рассказал о тысячах бойцов, крестившихся в зоне СВО

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС) рассказал, что 50 тысяч бойцов прошли обряд крещения в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что среди военных священников есть те, кто не выжил в ходе боевых действий.

17-й Всемирный русский народный собор проходит в зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя два дня - 18 и 19 ноября. В этом году тема собора — «К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг».

ВРНС — российский общественный форум, который практически ежегодно проходит с 1993 года. Первый глава собора — патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора стал патриарх Кирилл.

10 ноября в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что с февраля 2022 года на Украине заведено более 200 уголовных дел против священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Отмечается также, что среди фигурантов дел 27 высших чинов церкви: митрополиты и архиепископы. Их подозревают в работе на Россию.

