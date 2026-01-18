Взятый в плен в ДНР боец ВСУ рассказал о своем первом и последнем 20-минутном бое

Украинский военнослужащий Павел Гейко, взятый в плен в поселке Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), заявил о неэффективной подготовке в армии и в целом неспособности Украины одержать победу в боевых действиях против России. Видео с допросом украинского военнослужащего опубликовало Минобороны России.

Он описал свой первый и последний бой в поселке Шевченко. По словам Гейко, через 20 минут с момента начала боя в населенном пункте по нему и его сослуживцам нанесли удар дронами, а спустя еще 20 минут их взяли в плен российские штурмовые подразделения.

«Мы сдались, естественно, потому что хотим жить», — сказал пленный.

По его словам, для ВСУ на фронте сложилась тяжелая ситуация, плотное присутствие российских беспилотников делает продвижение украинской армии практически невозможным.

До этого в Минобороны РФ рассказали, как операторы беспилотников с помощью дрона вывели бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который решил сдаться в плен в районе Димитрова в ДНР.

Ранее пленный ВСУ заявил о желании ударить авиабомбой по украинскому военкомату.