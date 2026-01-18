Губернатор Курской области рассказал об атаках ВСУ на регион за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 35 раз атаковали Курскую область с применением беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, в период с 09:00 17 января до 07:00 18 января силы ПВО сбили над территорией области 50 вражеских дронов различных типов. Кроме того, артиллерийские удары были нанесены по отселенным районам региона 35 раз. Еще в трех случаях беспилотники использовались для сброса взрывных устройств.

В результате атаки FPV-дрона в деревне Рыжевка Рыльского района повреждена кровля частного жилого дома. По словам губернатора, обошлось без пострадавших.

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь обнаружили и сбили 63 украинских беспилотника самолетного типа. По информации Минобороны, противник пытался атаковать российские регионы в период с 23:00 17 января до 07:00 18 января. Больше всего дронов ликвидировано над территорией Белгородской области — 23. Кроме того, 13 БПЛА сбито в Брянской области, по шесть в Ростовской области и над территорией Республики Северная Осетия-Алания.

