Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

Губернатор Курской области рассказал об атаках ВСУ на регион за сутки

Хинштейн: над Курской областью сбили 50 беспилотников за сутки
Shutterstock

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 35 раз атаковали Курскую область с применением беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, в период с 09:00 17 января до 07:00 18 января силы ПВО сбили над территорией области 50 вражеских дронов различных типов. Кроме того, артиллерийские удары были нанесены по отселенным районам региона 35 раз. Еще в трех случаях беспилотники использовались для сброса взрывных устройств.

В результате атаки FPV-дрона в деревне Рыжевка Рыльского района повреждена кровля частного жилого дома. По словам губернатора, обошлось без пострадавших.

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь обнаружили и сбили 63 украинских беспилотника самолетного типа. По информации Минобороны, противник пытался атаковать российские регионы в период с 23:00 17 января до 07:00 18 января. Больше всего дронов ликвидировано над территорией Белгородской области — 23. Кроме того, 13 БПЛА сбито в Брянской области, по шесть в Ростовской области и над территорией Республики Северная Осетия-Алания.

Ранее губернатор Владимир Сальдо рассказал о ситуации в поселке Хорлы после атаки ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27648571_rnd_4",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+