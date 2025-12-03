Норвегия закрыла одну из авиабаз НАТО

Командующий авиабазы НАТО на острове Андойя на севере Норвегии принял решение о ее закрытии из-за проблем с обслуживанием. Об этом сообщает издание Forsvarets forum.

«Самая большая проблема – это взлетно-посадочная полоса. Из-за ее ограничений остров Андойя не может быть использован во время крупных учений НАТО «Холодный ответ», а многие другие мероприятия союзников уже сошли на нет», – рассказал командир базы подполковник Эйстейн Дальберг.

Дальберг уточнил, что закрыть объект пришлось после того, как трещины на бетоне взлетно-посадочной полосы и эрозия почвы сделали полеты невозможными.

«Рулежные дорожки также закрыты, а это значит, что зоны с ангарами фактически отрезаны. Взлетно-посадочная полоса оказалась хуже, чем мы думали», – резюмировал командир базы.

