Мужчина получил ранения в результате детонации дрона в Белгородской области

Гладков: при детонации БПЛА в белгородском селе Березовка пострадал мужчина
РИА Новости

Житель села Березовка, расположенного в Борисовском округе Белгородской области, пострадал в результате детонации украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения конечностей.

«Бригада скорой в сопровождении бойцов «БАРС-Белгород» вывезли пострадавшего и транспортируют его в городскую больницу №2 в Белгороде», — отметил он.

Гладков подчеркнул, что мужчине уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В ночь на 10 января украинский БПЛА нанес удар по частному жилому дому в хуторе Фонов в Рыльском районе Курской области. После атаки на втором этаже здания начался пожар. Как рассказал глава региона Александр Хинштейн, в результате пострадал 60-летний мужчина. Его доставили в Курскую областную больницу с минно-взрывной травмой, а также ожогами обеих кистей и щеки.По словам губернатора, сейчас мирному жителю оказывают всю необходимую помощь.

Ранее в Запорожской области в результате атаки дрона пострадал мужчина.

