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В России создадут новую РСЗО с «умными» боеприпасами

РИА Новости: в России создадут новую РСЗО «Сарма» с «умными» боеприпасами

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Tsitsagi Nikita/Global Look Press

В России создают новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма» повышенной мобильности, способную стрелять управляемыми боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

«Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 миллиметров «Сарма», которая станет продолжением проекта РСЗО «Кама», создававшегося на шасси «Камаза», — сказал он.

По словам источника, новая РСЗО будет обладать повышенной мобильностью и защищенностью и сможет в том числе применять управляемые высокоточные боеприпасы.

Он также указал, что у «Сармы» будет «усовершенствованная автоматизированная система управления огнем и наведением».

«Кама» была представлена в 2007 году на авиасалоне МАКС. Эта РСЗО представляла собой модификацию реактивной системы залпового огня «Смерч» с шестью вместо 12 направляющими для ведения огня реактивными снарядами. «Кама» монтировалась на базе автомобиля «Камаз» и должна была иметь большую мобильность при движении по автомагистралям.

Ранее сообщалось, что в России создают роботизированную РСЗО. Отмечалось, что это будет первое роботизированное орудие такого типа в Вооруженных силах РФ, если оно поступит на вооружение.

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