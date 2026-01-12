Размер шрифта
В ЛНР в результате атаки беспилотника пострадали газовщики

Правительство ЛНР: два сотрудника «Луганскгаза» пострадали при атаке БПЛА
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал двух сотрудников предприятия «Луганскгаз» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило региональное правительство в Telegram-канале.

«Дрон <...> атаковал газовщиков по пути из поселка Краснореченское Кременского муниципального округа в Рубежное. Ранения получили двое мужчин — 1979 и 1964 годов рождения», — говорится в заявлении.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами. По данным правительства ЛНР, состояние одного из газовщиков оценили как тяжелое. Врачи диагностировали у него «сильную кровопотерю и очень серьезные ранения нижних конечностей». Сейчас мужчина находится в реанимации.

30 декабря 2025 года украинский БПЛА нанес удар по территории предприятия «Луганский автодор» в населенном пункте Сватово, расположенном в ЛНР. В правительстве республики рассказали, что осколки повредили пять единиц техники — трактор, автогрейдер и три самосвала. При этом никто из людей не пострадал.

Ранее в ЛНР судебный пристав уничтожил украинский беспилотник.

