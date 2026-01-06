Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ ударили по детскому творческому центру

Сальдо: ВСУ ночью ударили по центру для талантливых детей в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью нанесли удар по Центру для талантливых детей и молодежи.

«Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря. Два были сбиты ПВО (силами противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») и не причинили вреда, один упал на территорию Центра», — отметил Сальдо.

Он добавил, что в результате атаки повреждены административные здания и жилые коттеджи. Пострадавших среди граждан нет.

6 января глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко сообщил, что ВСУ атаковали округ почти 800 раз за неделю.

По его словам, за период с 27 декабря 2025 года по 3 января 2026 года украинские военные нанесли 769 ударов по Алешкинскому округу. 1 января в результате атаки ВСУ были ранены три человека, одного ребенка не удалось спасти.

Ранее ВСУ атаковали здание детского сада «Искорка» в Херсонской области.