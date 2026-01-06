Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ ударили по детскому творческому центру

Сальдо: ВСУ ночью ударили по центру для талантливых детей в Херсонской области
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью нанесли удар по Центру для талантливых детей и молодежи.

«Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря. Два были сбиты ПВО (силами противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») и не причинили вреда, один упал на территорию Центра», — отметил Сальдо.

Он добавил, что в результате атаки повреждены административные здания и жилые коттеджи. Пострадавших среди граждан нет.

6 января глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко сообщил, что ВСУ атаковали округ почти 800 раз за неделю.

По его словам, за период с 27 декабря 2025 года по 3 января 2026 года украинские военные нанесли 769 ударов по Алешкинскому округу. 1 января в результате атаки ВСУ были ранены три человека, одного ребенка не удалось спасти.

Ранее ВСУ атаковали здание детского сада «Искорка» в Херсонской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27569773_rnd_7",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+