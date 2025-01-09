«Техника себя исчерпала». Помогут ли Киеву новейшие немецкие БМП Lynx

Германия передала Киеву новейшую боевую машину пехоты Lynx — чтобы украинская армия испытала ее в условиях военных действий. Впоследствии в ВСУ могут начаться серийные поставки этой бронетехники. Что это за БМП, какие у них преимущества и смогут ли они помочь ВСУ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе концерн Rheinmetall AG передал Украине новейшую боевую машину пехоты Lynx («Рысь») — для тестирования. Как пояснил глава концерна Армин Паппергер, в зоне военных действий БМП «будет опробована вооруженными силами, чтобы как можно скорее могло быть принято решение о серийном производстве».

Ранее Германия уже поставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько десятков боевых машин пехоты Marder. Часть из них была утрачена в боях, некоторые захвачены российскими войсками в исправном состоянии и у наших воинов была реальная возможность ознакомиться с достоинствами и недостатками германской машины на практике. И если БМП М2 Bradley производства США показали себя в боях достаточно неплохо, то вот о БМП Marder отзывы скорее отрицательны.

close Bodo Schackow/Global Look Press

Видимо, в Германии захотели подправить впечатление — и решили в порядке опытной эксплуатации отправить на Украину новейшую Lynx.

В чем преимущества Lynx

Lynx разработана концерном Rheinmetall AG. В варианте боевой машины пехоты Kettenfahrzeug KF31 (IFV) Lynx была впервые представлена на крупнейшей международной выставке вооружений и военной техники Eurosatory 14 июня 2016 года. KF31 весит 35 тонн, экипаж — три человека плюс шесть пехотинцев десанта. Машина оснащена двигателем мощностью 750 л. с. и развивает скорость до 65 км/ч.

Еще один вариант «Рыси» — Kettenfahrzeug KF41 — показали на выставке Eurosatory 12 июня 2018 года. Вес этой БМП составил уже 44–45 тонн. Численность экипажа осталась прежней, а десант достиг уже восьми пехотинцев. Мощность двигателя возросла до 850 л. с., скорость — до 70 км/ч. Для сравнения, советский тяжелый танк ИС-2 времен Великой Отечественной войны весил 46 тонн. И это уже говорит о многом в плане защищенности БМП Lynx.

Вес наиболее массовой в Сухопутных войсках России БМП-2 составляет 14,7 тонн. Она, как и все другие российские боевые машины пехоты и бронетранспортеры, — плавающая боевая единица и развивает на плаву скорость до 7 км/ч за счет перемотки гусениц. Очевидно, что конструкторы Rheinmetall AG при создании БМП Lynx такую задачу перед собой не ставили.

close Экипаж БМП-2 добровольческого подразделения «Пятнашка» на полигоне в ДНР Сергей Аверин/РИА Новости

На базе Lynx, помимо боевой машины пехоты, разрабатываются командно-штабная машина, боевая разведывательная машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и машина огневой поддержки с гладкоствольным 120-мм танковым орудием.

Плюсы для Германии и опыт СВО

Сколько и каких машин поставлено на Украину — пока неизвестно. Что касается Германии, то концерн Rheinmetall AG, безусловно, получит бесценный опыт боевого применения своей машины в континентальной войне высокой напряженности.

Но вот чтобы Украина оказалась в плюсе от БМП Lynx, ВСУ надо поставить несколько сотен таких машин (вопрос о производстве Lynx на территории Украины уже рассматривается). Только в этом случае возможно хоть какое-то влияние этого типа бронетехники на ход боевых действий. Однако когда это произойдет — большой вопрос.

Да и, по большому счету, всю концепцию боевых машин пехоты надо уточнять на основе богатого опыта, полученного в ходе СВО. По всей видимости, легкобронированная техника исчерпала себя как основное боевое средство пехоты .

И недостатки классических БМП и БТР, в общем-то, давно известны и неоднократно обозначались на самых разных уровнях: недостаточный уровень защищенности (даже от огня стрелкового оружия), невозможность быстрого спешивания, невозможность мгновенно покинуть машину при ее поражении, невозможность высадки в непростреливаемую с фронта зону, недостаточная стойкость к подрывам, неудовлетворительные условия обитаемости. Наконец, выбор между плавучестью и уровнем защищенности БМП надо делать в пользу защищенности.

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Пока же бронетранспортерами с требуемым уровнем защищенности оснащена только Армия обороны Израиля. К примеру, это тяжелая боевая машина пехоты «Намер» («Колесница»). Вес этой БМП — иногда ее называют БТР — достигает 60 тонн. Уровень бронезащиты соответствует последней версии танка Меркава Мк.4, то есть весьма высок. БМП имеет усиленное бронирование днища и надгусеничные противокумулятивные экраны. Броня имеет встроенные элементы активной защиты Trophy фирмы RAFAEL.

Наша же тяжелая боевая машина пехоты на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», впервые продемонстрированная на параде Победы в Москве в 2015 году, до массовой серии пока не дошла.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).