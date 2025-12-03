Три страны договорились закупить для Украины американское оружие на $500 млн

Польша, Германия и Норвегия намерены закупить у США ракеты для комплексов Patriot и отправить их на Украину. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет РИА Новости.

«Вместе с Норвегией и Германией мы объявили о своем участии в программе закупки американского оружия для того, чтобы после отправить его на Украину. Это ракеты к батареям Patriot», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что три государства выделят на эти цели $500 млн. В частности, Варшава предоставит $100 млн.

3 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны — члены Североатлантического альянса планируют в следующем году ежемесячно тратить по €1 млрд на закупку у США оружия для Украины. По его словам, союзники в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины») уже закупили американское оружие общей стоимостью €4 млрд. В НАТО рассчитывают, что к концу 2025 года удастся увеличить этот показатель до €5 млрд.

Ранее в США высказались о финансовой поддержке Украины.