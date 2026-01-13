Размер шрифта
Появились подробности о попытке ВСУ установить флаг Украины в Красноармейске

ТАСС: ВСУ переоделись в гражданскую одежду для акции с флагом в Красноармейске
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проведения пиар-акции с установкой флага в Красноармейске в Донецкой народной республике переоделись в гражданскую одежду. Об этом рассказал военнопленный Андрей Иванов из 155-й механизированной бригады ВСУ, сдавшийся в российский плен, передает ТАСС.

По его словам, ВСУ проникли в город тремя группами по два человека. У каждой группы был рюкзак с украинским флагом и с гражданской одеждой. Они должны были установить флаг и продемонстрировать, что Красноармейск якобы находится под контролем Украины. Им помешал российский беспилотник. В попытках побега от дрона украинские военнослужащие добежали до места, где находились войска РФ, рассказал Иванов.

Как сообщили в министерстве обороны России, российские военнослужащие уничтожили под Красноармейском группу военнослужащих ВСУ, направленную для пиар-акции с флагом Украины. На распространенных кадрах видны удары беспилотниками по группе противника, а также ликвидированные солдаты ВСУ.

Ранее в ДНР рассказали об атаке ВСУ на жилой дом в Красноармейске по наводке украинского волонтера.

