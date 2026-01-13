В США назвали еще одной проблемой для ВСУ новейшие дроны «Герань-5»

TWZ: новый беспилотник «Герань-5» станет еще одной проблемой для ВСУ

Новый российский беспилотник «Герань-5» станет еще одной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), если выйдет на массовое производство. Об этом пишет американское издание The War Zone (TWZ).

Журналисты отметили, что запуск нового дрона с самолета Су-25 вблизи линии боевого соприкосновения позволит им находиться в воздухе продолжительное время. При этом «Герань-5» сможет осуществлять не только удары, но и вести разведывательную съемку местности.

Издание отметило, что ВСУ в настоящее время не успевает адаптироваться к изменениям российской тактики использования ударных беспилотников.

11 января главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, что российские войска в начале 2026 года впервые применили для атак на республику новые реактивные беспилотники «Герань-5». Дрон имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций «Гераней», он выполнен «по нормальной аэродинамической схеме», при этом большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

Ранее ВСУ получили новейшие зенитные установки для борьбы с дронами.