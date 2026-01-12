Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

В результате удара ВСУ в Брянской области пострадал мирный житель

Губернатор Богомаз: водитель автомобиля ранен в ходе атаки дронов ВСУ
Inna Varenytsia/Reuters

В ходе атаки дронов Вооруженных сил Украины в Брянской области получил ранения водитель автобуса. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю УАЗ «Фермер» Трубчевских теплосетей, к сожалению, осколочные ранения получил водитель автомашины», — сказано в сообщении.

Пострадавшего доставили в медучреждения, добавил губернатор.

Транспортное средство повреждено осколками, работают оперативные и экстренные службы.

Утром 10 января Богомаз сообщал, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Брянской области восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. В результате атак никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы работали на месте.

Ранее в Курской области после атаки ВСУ произошел пожар.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601567_rnd_7",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+