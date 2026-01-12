В результате удара ВСУ в Брянской области пострадал мирный житель

В ходе атаки дронов Вооруженных сил Украины в Брянской области получил ранения водитель автобуса. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю УАЗ «Фермер» Трубчевских теплосетей, к сожалению, осколочные ранения получил водитель автомашины», — сказано в сообщении.

Пострадавшего доставили в медучреждения, добавил губернатор.

Транспортное средство повреждено осколками, работают оперативные и экстренные службы.

Утром 10 января Богомаз сообщал, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Брянской области восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. В результате атак никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы работали на месте.

Ранее в Курской области после атаки ВСУ произошел пожар.