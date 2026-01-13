Минобороны РФ назвало число сбитых дронов над территорией России за пять часов

МО: средства ПВО за пять часов сбили 15 украинских дронов над территорией России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за пять часов 15 украинских беспилотников. Об этом сообщаила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информаци ведомства, в период с 08:00 до 13:00 мск 10 беспилотников были сбиты над территорией Республики Крым, два — над Волгоградской областью, еще два — над Курской областью и один — над акваторией Азовского моря.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 13 января средства ПВО перехватили и уничтожили 11 дронов ВСУ над пятью регионами России.

Больше всего целей — семь — нейтрализовали в Ростовской области. В Орловской, Белгородской, Курской областях и Крыму ликвидировали по одному беспилотнику.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки беспилотников на регион повреждения получили промышленный объект и жилые дома в Таганроге.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых за сутки дронов ВСУ.