Дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому в Запорожской области

Балицкий: украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Васильевке
Evgeniy Maloletka/AP

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом в городе Васильевке Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате атаки получили повреждения остекление балконов и пластиковая обшивка.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

12 января мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов зафиксированы значительные разрушения в жилом секторе. В городе повреждены 12 многоквартирных зданий, 43 частных дома и, по предварительным данным, 86 автомобилей.

В этот же день стало известно, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал двух сотрудников предприятия «Луганскгаз» в Луганской народной республике. В результате газовщики получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Харькове ликвидировали более взвода операторов БПЛА ВСУ. 

