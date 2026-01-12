Размер шрифта
В Харькове ликвидировали более взвода операторов БПЛА ВСУ

В Харькове в результате удара по казарме были уничтожены более взвода операторов ударных беспилотников дальнего радиуса действия. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, по месту размещения подразделения операторов БПЛА было нанесено комплексное огневое поражение. В результате удара казармы были уничтожены.

Собеседник РИА Новости уточнил, что потери ВСУ превысили численность взвода личного состава.

До этого разведчик группировки войск «Запад» с позывным «Юг» рассказал, что бойцы ВСУ используют тактику роя дронов на Краснолиманском направлении. При этом, по словам разведчика, несколько дронов-камикадзе ВСУ летят низко «на оптоволокне», чтобы их не услышала пехота. Кроме того, заметив группу бойцов, беспилотники разделяются — один обходит пехоту с тыла, другой атакует навстречу ее движению, уточнил «Юг».

Журнал The National Interest (NI) также писал, что Россия научилась на своих ошибках и выработала тактику по борьбе с беспилотниками Вооруженных сил Украины.

Ранее российские войска поразили склад и три блиндажа ВСУ в ДНР.

