Кадыров назвал количество бойцов, направленных из Чечни в зону СВО

Кадыров: из Чечни в зону СВО направлено более 76 тысяч бойцов

В зону специальной военной операции (СВО) направлено свыше 76 тысяч бойцов из Чечни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Он сослался на доклад председателя правительства, начальника Регионального оперативного штаба по проведению СВО Магомеда Даудова, согласно которому в зону спецоперации направлено 76440 человек, включая 23774 добровольца. На самых важных участках задействовано около 14 тысяч бойцов из Чечни.

Кадыров подчеркнул, что помощь фронту является одной из первоочередных задач властей республики.

30 декабря глава Чеченской республики сообщил о поступлении в распоряжение российских военных подразделений, дислоцированных в зоне проведения специальной военной операции на Украине, 45 единиц техники специального назначения.

4 декабря Кадыров рассказал, что из Чечни в зону проведения специальной военной операции были направлены 64 137 бойцов, включая 22 986 добровольцев.

Ранее Кадыров признался, что стал меньше улыбаться из-за СВО.