В Новороссийске включили сирены из-за атаки беспилотников

Сирены системы оповещения включены в Новороссийске из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Атака БПЛА», — говорится в публикации.

Кравченко напомнил, что нельзя подходить к окнам тем, кто в настоящее время находится дома. Нужно укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами.

Для тех, кто находится на улице, глава города посоветовал найти укрытие в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).

12 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки украинского беспилотника повредили крышу частного дома в Славянске-на-Кубани. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и специальных служб. По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого в министерстве обороны РФ рассказали, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 08:00 до 16:00 мск уничтожили 19 украинских дронов над регионами России.

По данным ведомства, семь БПЛА самолетного типа были сбиты над территорией Крыма. Еще пять вражеских беспилотников уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре обезврежены в Краснодарском крае. Два дрона ликвидированы над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области.

Ранее в ЛНР в результате атаки беспилотника пострадали газовщики.