Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Российские войска отразили попытки контрнаступления ВСУ у Константиновки

Кимаковский: ВС РФ отразили попытки контрнаступления ВСУ у Константиновки
Алексей Майшев/РИА Новости

Украинские войска в январе совершили неудачные попытки контрнаступления севернее и восточнее Константиновки. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

«Было видно, что туда стянули все, что можно: и мадьяровцев — это их беспилотчики, и сухопутные подразделения подтянули. Идут такие встречные бои, но тем не менее наши ребята с востока сдержали, в районе севера на высотах тоже сдержали контрнаступление противника, а с юга Константиновки даже продвинулись», — уточнил Кимаковский.

По его словам, встречные бои также развернулись на Красноармейском направлении. Возле Добропольского выступа Вооруженные силы (ВС) России наступают со стороны Часова Яра и Шахова.

12 января военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что подразделения российской армии могут выйти непосредственно к городу Запорожье к лету 2026 года, параллельно ВС РФ будут брать в огневое кольцо Славянско-Краматорскую агломерацию в ДНР.

До этого военный аналитик, отставной полковник Генерального штаба Андрей Демуренко заявил, что России нужно будет обновить военные доктрины после СВО.

Ранее в Минобороны рассказали о больших потерях ВСУ в Зеленом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27602245_rnd_2",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+