Украинские войска в январе совершили неудачные попытки контрнаступления севернее и восточнее Константиновки. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

«Было видно, что туда стянули все, что можно: и мадьяровцев — это их беспилотчики, и сухопутные подразделения подтянули. Идут такие встречные бои, но тем не менее наши ребята с востока сдержали, в районе севера на высотах тоже сдержали контрнаступление противника, а с юга Константиновки даже продвинулись», — уточнил Кимаковский.

По его словам, встречные бои также развернулись на Красноармейском направлении. Возле Добропольского выступа Вооруженные силы (ВС) России наступают со стороны Часова Яра и Шахова.

12 января военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что подразделения российской армии могут выйти непосредственно к городу Запорожье к лету 2026 года, параллельно ВС РФ будут брать в огневое кольцо Славянско-Краматорскую агломерацию в ДНР.

До этого военный аналитик, отставной полковник Генерального штаба Андрей Демуренко заявил, что России нужно будет обновить военные доктрины после СВО.

Ранее в Минобороны рассказали о больших потерях ВСУ в Зеленом.