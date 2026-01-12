Размер шрифта
«Смывается только кровью»: в Госдуме рассказали, как ВСУ ответят за зверства в Селидово

Депутат Колесник: ВСУ ответят за расстрел 130 мирных жителей Селидово в ДНР
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ответят за расстрел 130 мирных жителей Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

Депутат возмутился тем, что целью украинских бойцов становятся беззащитные мирные жители. По его словам, одно дело, когда в бою человек с оружием выходит против другого человека с оружием, а другое дело, когда уничтожаются безоружные люди. Колесник подчеркнул, что украинских военных ждет кара за эти зверства, намекнув, что они также будут расстреляны.

«Такие зверства смываются только кровью, другого варианта нет», — сказал парламентарий.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины расстреляли 130 человек в Селидово. Он также отметил, что из-за зверств украинских военных большое количество мирных жителей покинуло прифронтовые районы. Сейчас ведется работа по подсчету числа выживших, заявил Мирошник.

Ранее беженка из ДНР рассказала, как ВСУ угрожали обстрелять из миномета детей.

