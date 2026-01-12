Размер шрифта
Минобороны раскрыло число сбитых за сутки ракет и беспилотников ВСУ

Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили 52 беспилотника и пять авиабомб ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, пять управляемых авиационных бомб и четыре снаряда HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

11 января российские военнослужащие за сутки уничтожили 130 беспилотников и две управляемые авиабомбы ВСУ.

По данным российского оборонного ведомства, силы ПВО за неделю перехватили и сбили над территорией страны не менее 1193 украинских дронов. Больше всего беспилотников, 356 и 360, было уничтожено 5 и 6 января.

Отмечается, что подавляющее число налетов совершено на европейскую часть Российской Федерации.

Ранее падение обломков сбитых дронов вызвало пожар в квартире в Воронеже.

