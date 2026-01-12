ВСУ атаковали Севастополь

Размер шрифта
Развожаев: за вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вечером и ночью 11 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды пытались атаковать Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Отмечается, что в общей сложности силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили четыре беспилотника над городом.

В районе Балаклавы осколками повреждено два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома. Там же на территории детского сада обнаружены мелкие осколки от сбитого дрона, само здание не повреждено. На место оперативно были направлены спасатели, рассказал чиновник.

В Балаклаве также осколками посекло две легковые машины. Люди не пострадали.

Развожаев призвал граждан при обнаружении опасных находок сразу звонить на номер 112.

До этого сообщалось, что в течение часа российские военные сбили шесть украинских беспилотников над Ростовской областью.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 12 января российские силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны.

Ранее стало известно, что за неделю над территорией России сбили более тысячи украинских дронов

