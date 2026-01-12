Размер шрифта
В Курской области подсчитали число сбитых за праздники дронов ВСУ

Хинштейн: на новогодних праздниках в Курской области сбили 280 БПЛА
Александр Кряжев/РИА Новости

С 1 по 10 января в Курской области было сбито более 280 украинских беспилотников различных типов, не выжил один человек, еще девять были ранены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Всего за эти дни сбито свыше 280 беспилотников различных типов. Порядка 70 раз враг применял артиллерию по территории отселенных районов. За первые 10 дней 2026 года чаще всего под удары ВСУ попадали Глушковский, Суджанский, Хомутовский районы», — сообщил глава Курской области.

Также он отметил, что есть повреждения среди жилого фонда. Всем собственникам жилья будет оказана помощь в восстановлении.

Накануне Хинштейн сообщил, что в регионе нарушено электроснабжение в четырех районах Курской области.

Он уточнил, что отключение света произошло в населенных пунктах Кореневского, Рыльского, Хомутовского и Глушковского районов.

Хинштейн подчеркнул, что энергетики уже приступили к восстановительным работам — подачу электричества должны возобновить в ближайшее время. Как отметил губернатор, он держит ситуацию на личном контроле.

Ранее ВС России начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.

