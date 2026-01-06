Размер шрифта
На Западе заявили, что Россия научилась бороться с украинскими беспилотниками

NI: РФ извлекла уроки из ошибок и выработала тактику по борьбе с БПЛА ВСУ
Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Россия научилась на своих ошибках и выработала тактику по борьбе с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет журнал The National Interest (NI).

»Москва сократила раннее преимущество Украины в использовании беспилотников, перебросив критически важные силы глубже за линию фронта. Особую роль также сыграло создание беспилотного формирования «Рубикон». Артиллерия, системы ПВО и командно-контрольные пункты были перемещены за пределы досягаемости большинства систем ближнего действия», — говорится в публикации.

Авторы публикации подчеркивают, что российские войска стали использовать более эффективную тактику проникновения в тыл ВСУ. С помощью небольших подразделений они срывают действия дроноводов и минометных расчетов.

6 января Минобороны РФ сообщало, что операторы дронов российской группировки войск «Запад» с начала года уничтожили до 70 единиц техники ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

Также 6 января командир подразделения БПЛА с позывным «Круглый» сообщил, что российские военные из «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой в Донецкой народной республике.

Ранее в подполье сообщили об ударе по украинскому предприятию по сборке беспилотников.

