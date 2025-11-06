Российские военные задействовали новый беспилотник в зоне СВО

В зоне спецоперации начали применять новейший оптоволоконный беспилотник самолетного типа «Князь Вещий Олег» (КВО), способный вести разведку на дистанции до 45 км. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По словам главы компании, массовое использование дронов в зоне боевых действий привело к тому, что срок службы разведывательных аппаратов стал крайне коротким — их часто сбивают дроны-противники. Это заставило специалистов центра разработать более дешевый и простой в производстве аппарат, который можно было бы выпускать большими партиями. Результатом стала модель «Князь Вещий Олег».

Как отметил Чадаев, новый беспилотник показывает высокую выживаемость, поскольку украинские военные зачастую принимают его за свои аппараты. По его словам, дрон внешне схож с некоторыми моделями ВСУ, что позволяет ему успешно выполнять разведывательные полеты, в том числе в районах Сум и Харькова.

Директор «Ушкуйника» добавил, что «Князь Вещий Олег» легко ремонтируется — детали можно напечатать на 3D-принтере, а запуск не требует сложного оборудования. Несмотря на простоту конструкции, по возможностям аппарат сопоставим с дорогостоящими разведывательными дронами.

Кроме того, КВО используется в связке с ударным дроном-камикадзе «Князь Вандал Новгородский». Система позволяет оператору видеть изображение не только с атакующего дрона, но и с разведывательного, находящегося выше, что повышает точность целеуказания и контроль за ситуацией на поле боя.

