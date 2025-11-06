На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные задействовали новый беспилотник в зоне СВО

ТАСС: в зоне СВО начали применять новый дрон российский «Князь Вещий Олег»
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В зоне спецоперации начали применять новейший оптоволоконный беспилотник самолетного типа «Князь Вещий Олег» (КВО), способный вести разведку на дистанции до 45 км. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По словам главы компании, массовое использование дронов в зоне боевых действий привело к тому, что срок службы разведывательных аппаратов стал крайне коротким — их часто сбивают дроны-противники. Это заставило специалистов центра разработать более дешевый и простой в производстве аппарат, который можно было бы выпускать большими партиями. Результатом стала модель «Князь Вещий Олег».

Как отметил Чадаев, новый беспилотник показывает высокую выживаемость, поскольку украинские военные зачастую принимают его за свои аппараты. По его словам, дрон внешне схож с некоторыми моделями ВСУ, что позволяет ему успешно выполнять разведывательные полеты, в том числе в районах Сум и Харькова.

Директор «Ушкуйника» добавил, что «Князь Вещий Олег» легко ремонтируется — детали можно напечатать на 3D-принтере, а запуск не требует сложного оборудования. Несмотря на простоту конструкции, по возможностям аппарат сопоставим с дорогостоящими разведывательными дронами.

Кроме того, КВО используется в связке с ударным дроном-камикадзе «Князь Вандал Новгородский». Система позволяет оператору видеть изображение не только с атакующего дрона, но и с разведывательного, находящегося выше, что повышает точность целеуказания и контроль за ситуацией на поле боя.

Ранее во дворе Киева обнаружили машину с беспилотником «Герань» на крыше.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами