СТО в Макеевке получила повреждения во время атаки украинского дрона

Станция технического обслуживания (СТО) в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР) получила повреждения в результате ночной атаки украинского дрона. Об этом сообщила газета «Известия».

«На этой территории повреждено до 10 автомобилей — три сгорело полностью», — рассказал корреспондент издания Евгений Быковский.

Предположительно, Макеевку атаковал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) чешского производства. Журналист отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто используют такие дроны для ударов по Донецку.

В материале подчеркивается, что на фоне произошедшего Следственный комитет РФ организовал проверку. Информация о других повреждениях и наличии пострадавших в данный момент уточняется.

30 декабря 2025 года военнослужащие ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по транспортному средству, осуществлявшему эвакуацию мирных жителей из Северска в ДНР. В результате два человека — женщина и ее сын — получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее в ДНР во время атаки БПЛА пострадали два человека.