Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

СТО в Макеевке получила повреждения во время атаки украинского дрона

«Известия»: украинский дрон повредил станцию техобслуживания в Макеевке
Shutterstock

Станция технического обслуживания (СТО) в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР) получила повреждения в результате ночной атаки украинского дрона. Об этом сообщила газета «Известия».

«На этой территории повреждено до 10 автомобилей — три сгорело полностью», — рассказал корреспондент издания Евгений Быковский.

Предположительно, Макеевку атаковал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) чешского производства. Журналист отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто используют такие дроны для ударов по Донецку.

В материале подчеркивается, что на фоне произошедшего Следственный комитет РФ организовал проверку. Информация о других повреждениях и наличии пострадавших в данный момент уточняется.

30 декабря 2025 года военнослужащие ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по транспортному средству, осуществлявшему эвакуацию мирных жителей из Северска в ДНР. В результате два человека — женщина и ее сын — получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее в ДНР во время атаки БПЛА пострадали два человека.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27589885_rnd_8",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+