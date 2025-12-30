ВСУ ударили по машине с эвакуировавшимися жителями Северска

Украинские вооруженные силы нанесли удар с использованием боевого беспилотника по транспортному средству, осуществлявшему эвакуацию гражданских лиц из города Северск, расположенного в Донецкой народной республике. В результате инцидента два человека получили ранения и были оперативно перевезены для оказания медицинской помощи в Луганск, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

По данным правительства ЛНР, украинские военные направили на автомобиль с эвакуируемыми из Северска мирными жителями ударный дрон, пострадавшие мать и сын были доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

«При выходе из Северска (ДНР) по ним отработал украинский дрон. Женщина потеряла очень много крови, за ее жизнь борются медики республиканской больницы. Ее сын - молодой парень - получил ранения груди, таза и конечностей. В больницу раненых мирных жителей доставили наши ребята военные», — сообщает Пащенко в посте.

