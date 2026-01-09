Курдские бойцы в Алеппо открыли огонь по силам безопасности Сирии

Курдские бойцы открыли огонь по сирийским силам в Алеппо

Формирования курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) нарушили режим прекращения огня в городе Алеппо и вступили в боевые действия с силами безопасности Сирии. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

«(СДС - прим. ред.) ведут огонь по позициям сил внутренней безопасности в районе Шейх-Максуд», — пишут журналисты.

Как отмечает телеканал Al-Ikhbariya, часть бойцов СДС отказалась покинуть курдский квартал Шейх-Максуд в Алеппо и настаивают на продолжении боевых действий.

»(Сирийская армия - прим. ред) готовится открыть безопасный коридор для вывода формирований СДС из района Шейх-Максуд на северо-восток страны», — сообщает телеканал.

Журналисты также передают, что автобусы, предназначенные для курдских бойцов, начали въезжать в Шейх-Максуд для подготовки к их эвакуации.

9 января Минобороны Сирии в целях деэскалации ситуации в Алеппо анонсировало прекращение огня. Как отмечалось, прекращение огня должно было быть введено в районах Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд. В рамках мероприятия планировалось сирийскими бойцами совместно с внутренними силами безопасности обеспечить сопровождение и безопасный проход для вооруженных формирований.

Начиная с 6 января в Алеппо продолжаются столкновения между сирийскими военными и СДС. Сирийская армия объявила курдские районы города «закрытыми военными зонами» и призвала гражданских жителей покинуть эти территории.

