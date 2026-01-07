Сирийская армия планирует военную операцию против «Сирийских демократических сил»

Размер шрифта
Al-Jazeera: сирийская армия готовит военную операцию против отрядов СДС в Алеппо
Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Сирийская армия планирует военную операцию против отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF/СДС). Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в правительстве.

В Алеппо второй день идут столкновения между сирийской армией и СДС. Сирийская армия объявила курдские районы Алеппо «закрытыми военными зонами» и приказала мирным жителям покинуть их.

Командование оперативных операций сирийской армии сообщило телеканалу, что все позиции «Сирийских демократических сил» в районах Алеппо являются законными целями.

В Al-Jazeera добавили, что жители эвакуируемых районов Ашрафия и Шейх Максуд направляются в район Аль-Сурьян из-за обстрелов жилых районов и продолжающихся боев.

По информации сирийского информационного агентства SANA, отряды СДС препятствуют жителям покидать районы Шейх Максуд и Ашрафие, чтобы добраться до двух гуманитарных коридоров.

Ранее аэропорт в Алеппо приостановил работу из-за боев в городе.

