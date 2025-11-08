Командование 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, считающейся элитным подразделением, оставило своих бойцов на занимаемых позициях, осуществив передислокацию бригады в другое место. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По их данным, военнослужащие данной бригады находятся в районе Волчанска на протяжении более 285 суток. По словам силовиков, бригаду перебросили на другой участок фронта, а бойцов, находящихся в тот момент на дежурстве, фактически оставили на произвол судьбы и «забыли о них».

«Командование не посчитало нужным забирать их и решило отдать в подчинение полковнику Евгению Солодаеву — комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады, как крепостных крестьян или рабов. С этого момента (с января 2025 года) «элита» сидит безвылазно на позициях, а командование 57-й бригады даже и не думает их менять», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что 82-я десантно-штурмовая бригада позиционируется как «элитное» соединение, поскольку военнослужащие прошли полноценную подготовку в Великобритании и экипированы современной западной военной техникой.

Ранее в Британии подтвердили уничтожение элиты ВСУ ракетным ударом на награждении в Днепропетровской области.