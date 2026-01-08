МИД РФ потребовал от Вашингтона соблюдения прав россиян на танкере «Маринера»

МИД: США обязаны гуманно обращаться с россиянами на борту захваченного танкера

Соединенные Штаты обязаны гуманно и достойно обращаться с находящимися на борту захваченного танкера «Маринера» россиянами. Об этом ТАСС сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД указали на поступающую информацию о наличии среди экипажа судна граждан Российской Федерации и потребовали от США обеспечить гуманное и достойное обращение с россиянами и неукоснительно соблюдать их права и интересы.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что американские власти не должны препятствовать возвращению российских граждан на родину.

До этого СМИ Великобритании сообщили, что танкер«Маринера», который был захвачен в Северной Атлантике береговой охраной США, направляется в британские территориальные воды.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы.

Ранее в Минтрансе России обвинили США в нарушении Конвенции ООН при захвате танкера.