Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Российские военные установили поклонный крест в ЛНР

Бойцы ВС РФ установили поклонный крест в Белогоровке, где шли ожесточенные бои
Telegram-канал «Царьград ТВ»

Военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Южная» с войсковым священником установили поклонный крест в населенном пункте Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск «Южная».

Белогоровка находится вблизи линии фронта и имеет особое значение для военных, которые освобождали ее. За населенный пункт шли ожесточенные бои. Освобождение Белогоровки сыграло важную роль в установлении контроля над Северском, отметили военные.

В середине декабря замкомандира спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» рассказал, что российским бойцам в Белогоровке приходилось жечь пластиковые трубы, чтобы согреться, потому что не было дров. Спецназовец добавил, что бойцы с трудом заходили в населенный пункт. Им приходилось ползти 2,5 км по трубе диаметром 1,2 м, после необходимо было проскочить по открытой простреливаемой местности до следующей трубы.

В октябре полковые священники рассказали, что российскому бойцу с позывным «Яхта» под Белогоровкой в ЛНР жизнь спас шеврон с изображенным на нем Спасом Нерукотворным. Снаряд разорвался рядом с военнослужащим, и большой осколок попал в грудь, как раз в эту икону.

Ранее российский военный ожил через 52 минуты после остановки сердца.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27574675_rnd_5",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+