Российские военные установили поклонный крест в ЛНР

Военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Южная» с войсковым священником установили поклонный крест в населенном пункте Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск «Южная».

Белогоровка находится вблизи линии фронта и имеет особое значение для военных, которые освобождали ее. За населенный пункт шли ожесточенные бои. Освобождение Белогоровки сыграло важную роль в установлении контроля над Северском, отметили военные.

В середине декабря замкомандира спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» рассказал, что российским бойцам в Белогоровке приходилось жечь пластиковые трубы, чтобы согреться, потому что не было дров. Спецназовец добавил, что бойцы с трудом заходили в населенный пункт. Им приходилось ползти 2,5 км по трубе диаметром 1,2 м, после необходимо было проскочить по открытой простреливаемой местности до следующей трубы.

В октябре полковые священники рассказали, что российскому бойцу с позывным «Яхта» под Белогоровкой в ЛНР жизнь спас шеврон с изображенным на нем Спасом Нерукотворным. Снаряд разорвался рядом с военнослужащим, и большой осколок попал в грудь, как раз в эту икону.

Ранее российский военный ожил через 52 минуты после остановки сердца.