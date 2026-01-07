Бойцы группировки «Центр» нанесли поражение бригаде спецназа «Азов»

Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение личному составу и технике бригады специального назначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов», — отметили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, в результате российским военным удалось занять более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новый Донбасс, Торецкое, Удачное, Шиловка Донецкой Народной Республики, Гавриловка, Ленинское и Новопавловка Днепропетровской области.

До этого в военном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в 140 регионах страны.

